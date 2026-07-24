АФФА запустила благотворительную кампанию "Поделись своей радостью"

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА), продолжая деятельность в сфере социальной и экологической устойчивости, совместно с Общественным объединением IDEA запустила благотворительную кампанию "Поделись своей радостью".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на АФФА, в рамках сотрудничества в административном здании ассоциации установлен бокс для сбора неиспользуемых, но находящихся в хорошем состоянии игрушек. Сотрудники АФФА, футболисты, тренеры, судьи, а также гости административного здания смогут внести свой вклад в кампанию, передав свои игрушки.

На следующем этапе проекта благотворительный бокс планируется установить также на стадионах во время домашних матчей Премьер-лиги и сборных Азербайджана. Таким образом организаторы намерены расширить охват кампании и, используя возможности футбола, способствовать дальнейшему развитию культуры благотворительности в обществе.

Кампания направлена не только на то, чтобы подарить детям радость, но и на популяризацию ценностей взаимопомощи и социальной солидарности. Присоединившись к инициативе, АФФА стремится привлечь футбольную общественность к активному участию в акции, а также внести вклад в защиту окружающей среды за счет повторного использования пригодных игрушек.

Собранные игрушки будут переданы детям, нуждающимся в особой заботе. Кроме того, инициатива способствует сокращению количества отходов и защите окружающей среды благодаря повторному использованию вещей.

АФФА призывает представителей футбольной общественности и всех граждан присоединиться к инициативе и поделиться своей радостью. Благотворительный бокс будет находиться в здании АФФА до 30 июля.