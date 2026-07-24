УЕФА назначил судей на матч "КуПС" - "Сабах"

УЕФА назначил судейскую бригаду на ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между финским "КуПС" и азербайджанским "Сабахом".

Как сообщает İdman.Biz, главным арбитром встречи станет израильтянин Гал Лейбович.

Ему будут ассистировать соотечественники Рой Хассан и Йосси Бабайофф. Обязанности четвертого арбитра исполнит Декель Зино.

За работу системы VAR будет отвечать Даниэль Бар Натан, а ассистентом видеоарбитра (AVAR) назначен Эйтан Шмуэлевич.

Отметим, что ответный матч "КуПС" - "Сабах" состоится 28 июля в Финляндии. Начало встречи - в 19:00 по бакинскому времени.

Напомним, что в первом матче, который прошел в Баку, "Сабах" одержал победу со счетом 1:0.