24 Июля 2026
RU

УЕФА назначил судей на матч "КуПС" - "Сабах"

Футбол
Новости
24 Июля 2026 18:51
28
УЕФА назначил судей на матч "КуПС" - "Сабах"

УЕФА назначил судейскую бригаду на ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между финским "КуПС" и азербайджанским "Сабахом".

Как сообщает İdman.Biz, главным арбитром встречи станет израильтянин Гал Лейбович.

Ему будут ассистировать соотечественники Рой Хассан и Йосси Бабайофф. Обязанности четвертого арбитра исполнит Декель Зино.

За работу системы VAR будет отвечать Даниэль Бар Натан, а ассистентом видеоарбитра (AVAR) назначен Эйтан Шмуэлевич.

Отметим, что ответный матч "КуПС" - "Сабах" состоится 28 июля в Финляндии. Начало встречи - в 19:00 по бакинскому времени.

Напомним, что в первом матче, который прошел в Баку, "Сабах" одержал победу со счетом 1:0.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Манчестер Сити" нашел в "Барселоне" возможную замену Родри
22:40
Футбол

"Манчестер Сити" нашел в "Барселоне" возможную замену Родри

Английский клуб проявляет интерес к воспитаннику каталонцев Марку Берналю
"Имишли" и "Араз-Нахчыван" встретились в контрольной игре
21:53
Азербайджанский футбол

"Имишли" и "Араз-Нахчыван" встретились в контрольной игре

Новичок "Араз-Нахчывана" Джейхун Нуриев отметился забитым мячом
Концерт Канье Уэста вынудил "Кайрат" сменить место проведения матча Лиги чемпионов
21:38
Футбол

Концерт Канье Уэста вынудил "Кайрат" сменить место проведения матча Лиги чемпионов

Из-за выступления американского рэпера алматинский клуб сменит домашний стадион
"Араз-Нахчыван" подписал Джейхуна Нуриева
21:22
Футбол

"Араз-Нахчыван" подписал Джейхуна Нуриева

Защитник будет выступать за "красно-белых" до конца сезона
Азербайджанский арбитр рассудит матч Лиги конференций
21:06
Футбол

Азербайджанский арбитр рассудит матч Лиги конференций

ФИФА доверила Камалу Умудлу ответную встречу второго квалификационного раунда
Пирло официально возглавил сборную Италии по футболу
20:37
Футбол

Пирло официально возглавил сборную Италии по футболу

Контракт с чемпионом мира-2006 рассчитан до 2030 года
АФФА запустила благотворительную кампанию "Поделись своей радостью"
20:23
Футбол

АФФА запустила благотворительную кампанию "Поделись своей радостью"

В здании ассоциации установили бокс для сбора игрушек, которые передадут детям

Самое читаемое

Сколько заработали сборные на ЧМ-2026? – ОБЗОР İDMAN.BİZ
22 Июля 17:10
ЧМ-2026

Сколько заработали сборные на ЧМ-2026? – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Испания получила на десять миллионов долларов больше, чем Аргентина за победу на предыдущем турнире

Девушка Ямаля высказалась о его бывшей и выбрала Беллингема
22 Июля 12:53
Мировой футбол

Девушка Ямаля высказалась о его бывшей и выбрала Беллингема - ВИДЕО

Старые видео с Инес Гарсией вызвали обсуждение в социальных сетях

Фигурист сборной Азербайджана ответил хейтерам в России
22 Июля 13:08
Зимние виды спорта

Фигурист сборной Азербайджана ответил хейтерам в России

Александр Плющенко заявил, что имеет право на собственное мнение о футболе и призвал критиков пройти мимо

УЕФА жестко наказал "ЦСКА (София)" перед матчем с "Карабахом"
22 Июля 11:18
Мировой футбол

УЕФА жестко наказал "ЦСКА (София)" перед матчем с "Карабахом"

Болгарский клуб приедет в Баку без болельщиков