CAS проведет слушания по делу о финале Кубка африканских наций

Спортивный арбитражный суд (CAS) назначил слушания по делу, связанному с определением победителя Кубка африканских наций 2025 года.

Как сообщает İdman.Biz, об этом инсайдер Бен Джейкобс сообщил в социальной сети X. По информации источника, 8 октября дело будет рассмотрено с участием Федерации футбола Сенегала, Конфедерации африканского футбола (CAF) и Королевской федерации футбола Марокко.

В апелляции Сенегал требует отменить решение CAF, в результате которого победа была отобрана у сборной страны и присуждена Марокко. Слушания состоятся в закрытом режиме. После их завершения коллегия CAS приступит к обсуждению дела.

Напомним, что в компенсированное ко второму тайму время при счете 1:0 в пользу Сенегала арбитр назначил пенальти в ворота сенегальской сборной. В знак протеста футболисты Сенегала покинули поле и вернулись только после того, как их убедил нападающий сборной Садио Мане. Марокканец Браим Диас не реализовал пенальти на 90+24-й минуте. Несмотря на победу Сенегала со счетом 1:0, впоследствии этот результат был аннулирован.