Нидерландский специалист возглавил сборную Бельгии по футболу

Нидерландский специалист Марк ван Боммел назначен новым главным тренером сборной Бельгии по футболу, сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу Королевской бельгийской футбольной ассоциации.

Контракт с 48-летним специалистом рассчитан на два года и будет действовать до чемпионата Европы 2028 года. В тренерский штаб Ван Боммела вошли Будевейн Зенден, Мартен Мартенс и Рейнир Роббемонд. Зенден в свое время выступал за "Челси" и "Ливерпуль", а также был партнером нового наставника бельгийцев по сборной Нидерландов.

Действующий главный тренер Эрик Гарсия покинет свой пост после истечения срока контракта 31 июля.