"Барселона" сыграет с "Аль-Ахли" в Кубке Жоана Гампера

"Барселона" на своем официальном сайте объявила, что сыграет с египетским "Аль-Ахли" в Кубке Жоана Гампера 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, матч состоится 19 августа на стадионе Spotify Camp Nou. В прошлом году "сине-гранатовые" разгромили "Комо" со счетом 5:0.

Кубок Жоана Гампера - ежегодный товарищеский турнир, организуемый "Барселоной". Впервые он был проведен в 1966 году по инициативе Энрике Льодета. Турнир носит имя легендарного основателя "Барселоны" Жоана Гампера.

"Барселона" является рекордсменом турнира, выиграв трофей 47 раз. По две победы на счету "Кельна", а по одному титулу завоевывали "Уйпешт", "Боруссия" (Менхенгладбах), "Интернационале", "Порту", "Мехелен", "Манчестер Сити", "Тенерифе", "Валенсия", "Ювентус", "Сампдория" и "Монако".