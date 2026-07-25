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Леау: "У меня есть амбиции, но сейчас я игрок "Милана"

Футбол
Новости
25 Июля 2026 01:53
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Леау: "У меня есть амбиции, но сейчас я игрок "Милана"

Нападающий "Милана" Рафаэл Леау высказался о своем будущем, передает İdman.Biz.

"Я уже обсуждал с клубом возможность построить новую главу в своей карьере, но не знаю, что будет дальше. 29 июля я должен вернуться в "Милан". До этого момента я буду делать все возможное из уважения к футболке клуба, который дал мне очень многое. "Милан" помог мне во многих аспектах, но у меня также есть свои амбиции. Если появится подходящая возможность, я ее рассмотрю. Но на данный момент я игрок "Милана", - заявил Леау.

Напомним, что ранее появлялась информация, что этим летом португальский футболист может покинуть "россонери".

İdman.Biz
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