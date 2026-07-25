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"Барселона" следит за ситуацией с защитником "Тоттенхэма" Ромеро

Футбол
Новости
25 Июля 2026 02:16
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"Барселона" следит за ситуацией с защитником "Тоттенхэма" Ромеро

"Барселона" следит за ситуацией вокруг центрального защитника "Тоттенхэма" Кристиана Ромеро, который рассматривает возможность ухода из лондонского клуба.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sport.es, аргентинский футболист сможет покинуть "Тоттенхэм" уже этим летом, если стороны достигнут соответствующего соглашения.

По информации источника, лондонский клуб оценивает Ромеро в 50 млн евро, и эта сумма может стать серьезным препятствием для "Барселоны". Кроме того, окружение защитника ведет переговоры с "Интером". Сообщается, что аргентинец готов вернуться в чемпионат Италии, где выступал до перехода в "Тоттенхэм".

В прошлом сезоне Ромеро провел 32 матча во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с "Тоттенхэмом" действует до лета 2029 года.

İdman.Biz
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