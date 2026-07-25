Родри готов снизить стоимость ради перехода в "Реал"

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри делает все возможное, чтобы перейти в "Реал Мадрид".

Как сообщает İdman.Biz, испанец не хочет продлевать контракт с английским клубом, который истекает летом 2027 года, и рассчитывает после ухода Хосепа Гвардиолы осуществить трансфер в мадридскую команду. По информации El Debate, 30-летний футболист считает, что это его последний шанс присоединиться к испанскому гранду.

Источник утверждает, что, учитывая приближающееся окончание контракта, Родри договорился с "Манчестер Сити" о снижении суммы потенциального трансфера. Сообщается, что полузащитник согласен на фиксированную сумму в размере 45 млн евро, а также дополнительные бонусы в размере 5 млн евро.

В прошлом сезоне Родри провел 33 матча во всех турнирах и забил два мяча. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 50 млн евро.