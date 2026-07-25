25 Июля 2026
RU

Родри готов снизить стоимость ради перехода в "Реал"

Футбол
Новости
25 Июля 2026 04:09
36
Родри готов снизить стоимость ради перехода в "Реал"

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри делает все возможное, чтобы перейти в "Реал Мадрид".

Как сообщает İdman.Biz, испанец не хочет продлевать контракт с английским клубом, который истекает летом 2027 года, и рассчитывает после ухода Хосепа Гвардиолы осуществить трансфер в мадридскую команду. По информации El Debate, 30-летний футболист считает, что это его последний шанс присоединиться к испанскому гранду.

Источник утверждает, что, учитывая приближающееся окончание контракта, Родри договорился с "Манчестер Сити" о снижении суммы потенциального трансфера. Сообщается, что полузащитник согласен на фиксированную сумму в размере 45 млн евро, а также дополнительные бонусы в размере 5 млн евро.

В прошлом сезоне Родри провел 33 матча во всех турнирах и забил два мяча. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 50 млн евро.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Эвертон" объявил об уходе Идриссы Гейе
05:21
Футбол

"Эвертон" объявил об уходе Идриссы Гейе

Сенегальский полузащитник покинул клуб после двух этапов карьеры на "Гудисон Парк"
"Барселона" следит за ситуацией с защитником "Тоттенхэма" Ромеро
02:16
Футбол

"Барселона" следит за ситуацией с защитником "Тоттенхэма" Ромеро

Каталонский клуб может побороться за аргентинца, если тот покинет лондонскую команду
Леау: "У меня есть амбиции, но сейчас я игрок "Милана"
01:53
Футбол

Леау: "У меня есть амбиции, но сейчас я игрок "Милана"

Португальский форвард не исключил ухода из итальянского клуба
Саммервилл стал игроком "Аль-Хиляля"
01:35
Футбол

Саммервилл стал игроком "Аль-Хиляля"

Саудовский клуб подписал с нидерландским вингером четырехлетний контракт
Трагедия на "Камп Ноу": рабочий погиб после падения с высоты
00:39
Футбол

Трагедия на "Камп Ноу": рабочий погиб после падения с высоты

Это первый смертельный случай с начала реконструкции стадиона в июне 2023 года
Сборная Азербайджана по пляжному футболу обыграла Казахстан
00:24
Пляжный футбол

Сборная Азербайджана по пляжному футболу обыграла Казахстан - ОБНОВЛЕНО

Товарищеский матч в Баку завершился победой хозяев

Самое читаемое

Сколько заработали сборные на ЧМ-2026? – ОБЗОР İDMAN.BİZ
22 Июля 17:10
ЧМ-2026

Сколько заработали сборные на ЧМ-2026? – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Испания получила на десять миллионов долларов больше, чем Аргентина за победу на предыдущем турнире

Девушка Ямаля высказалась о его бывшей и выбрала Беллингема
22 Июля 12:53
Мировой футбол

Девушка Ямаля высказалась о его бывшей и выбрала Беллингема - ВИДЕО

Старые видео с Инес Гарсией вызвали обсуждение в социальных сетях

Фигурист сборной Азербайджана ответил хейтерам в России
22 Июля 13:08
Зимние виды спорта

Фигурист сборной Азербайджана ответил хейтерам в России

Александр Плющенко заявил, что имеет право на собственное мнение о футболе и призвал критиков пройти мимо

УЕФА жестко наказал "ЦСКА (София)" перед матчем с "Карабахом"
22 Июля 11:18
Мировой футбол

УЕФА жестко наказал "ЦСКА (София)" перед матчем с "Карабахом"

Болгарский клуб приедет в Баку без болельщиков