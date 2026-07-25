"Реал" готов заплатить 100 млн евро за Диоманде

"Реал" проявляет интерес к вингеру "РБ Лейпциг" Яну Диоманде, которого рассматривает в качестве альтернативы полузащитнику "Баварии" Майклу Олисе.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Bild, мадридский клуб готов заплатить за 19-летнего футболиста 100 млн евро. Однако "РБ Лейпциг" оценивает Диоманде в 120 млн евро.

За ивуарийского игрока "Реалу" предстоит конкурировать с "Ливерпулем", "Арсеналом", "Манчестер Сити" и ПСЖ. При этом, по данным источника, парижский клуб уже достиг соглашения с футболистом.

В прошлом сезоне Диоманде провел 36 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 10 результативных передач. Его контракт с "РБ Лейпциг" действует до лета 2030 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 90 млн евро.