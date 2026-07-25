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"Рома" нацелилась на форварда "Челси"

Футбол
Новости
25 Июля 2026 08:38
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"Рома" нацелилась на форварда "Челси"

"Рома" намерена усилить состав вингером "Челси" Джейми Гиттенсом.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Corriere dello Sport, римский клуб рассматривает футболиста в качестве альтернативы Крисенсио Саммервиллу, которого ранее также пытался приобрести. Однако теперь игрок сборной Нидерландов близок к переходу из "Вест Хэм Юнайтед" в "Аль-Хиляль".

Гиттенс является воспитанником академий "Челси", "Рединга", "Манчестер Сити" и "Боруссии" (Дортмунд). С 2022 по 2025 год он выступал за основную команду дортмундского клуба. В прошлом сезоне футболист провел 27 матчей, забил один мяч и отдал пять результативных передач. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 30 млн евро.

İdman.Biz
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