"Рома" намерена усилить состав вингером "Челси" Джейми Гиттенсом.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Corriere dello Sport, римский клуб рассматривает футболиста в качестве альтернативы Крисенсио Саммервиллу, которого ранее также пытался приобрести. Однако теперь игрок сборной Нидерландов близок к переходу из "Вест Хэм Юнайтед" в "Аль-Хиляль".

Гиттенс является воспитанником академий "Челси", "Рединга", "Манчестер Сити" и "Боруссии" (Дортмунд). С 2022 по 2025 год он выступал за основную команду дортмундского клуба. В прошлом сезоне футболист провел 27 матчей, забил один мяч и отдал пять результативных передач. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 30 млн евро.