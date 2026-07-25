"Манчестер Сити" определил трех кандидатов на замену Савиньо

Футбольный клуб "Манчестер Сити" рассматривает возможность приобретения вингера "Челси" Педру Нету.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Daily Mail, нынешний главный тренер "горожан" Энцо Мареска уже работал с португальским футболистом.

По информации источника, манчестерский клуб также пытался приобрести Нету еще до его перехода в "Челси" летом 2024 года.

Кроме того, "Манчестер Сити" изучает возможность подписания вингеров Ибраимы Мбайе из "ПСЖ" и Яна Диоманде из "РБ Лейпциг". Отмечается, что английский клуб ищет замену Савиньо, которым интересуется "Тоттенхэм".