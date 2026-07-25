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Мареска объяснил, почему его выбрал "Манчестер Сити"

Футбол
Новости
25 Июля 2026 06:48
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Мареска объяснил, почему его выбрал "Манчестер Сити"

Новый главный тренер "Манчестер Сити" Энцо Мареска ответил на вопрос о своем уходе из "Челси", который он возглавлял с 2024 по 2026 год.

Как сообщает İdman.Biz, ранее в СМИ появлялась информация о конфликте между итальянским специалистом и руководством "горожан".

"Мне очень повезло с моими предыдущими клубами - "Лестером" и "Челси". Думаю, мы проделали отличную работу. У обоих клубов была четкая игровая идентичность, они добивались успехов, и я счастлив, что был частью этого. Но сегодня я здесь, в "Манчестер Сити". Мне больше нечего добавить.

У "Лестера" и "Челси" была четкая игровая идентичность. Вероятно, именно поэтому "Манчестер Сити" выбрал меня - клуб увидел в моих идеях сходство с концепциями предыдущего главного тренера. Мы всегда стремимся агрессивно действовать без мяча, продвигать свои идеи и добиваться самого главного в футболе - побед в матчах", - сказал Мареска.

İdman.Biz
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