Директор академии “Улдуз”: “Уверены, что некоторые наши футболисты продолжат карьеру в Европе” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

За короткое время футбольная академия “Улдуз” прошла путь от перспективного проекта до одной из крупнейших детско-юношеских академий страны.

“Улдуз” была создана в 2023 году при поддержке Министерства молодежи и спорта на базе Специализированной спортивной школы олимпийского резерва. Начав работу с четырьмя командами, сегодня структура объединяет уже 11 коллективов. Одним из приоритетных направлений ее работы является поиск и развитие талантливых футболистов из регионов Азербайджана.

О развитии академии, работе с регионами и планах İdman.Biz поговорил с директором “Улдуз” Мехманом Алимовым.

– Как за три года изменилась академия и каких результатов уже удалось добиться?

– В общей сложности у нас 311 лицензированных воспитанников, из которых 34 – девочки. В настоящее время трансферное окно открыто, поэтому ожидается пополнение рядов академии.

Все сезоны с момента основания “Улдуз” можно считать успешными. Наши команды принимают участие в лигах Бакинской зоны, проводимых под эгидой Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА). Параллельно с этим они также выступают в других соревнованиях под эгидой АФФА.

В сезоне 2023/2024 команда U13 завоевала бронзовые медали чемпионата Азербайджана, а также стала серебряным призером международного турнира Ulduz Cup. В сезоне 2024/2025 команда U14 выиграла серебряные медали, U13 – бронзовые, а команда девочек U15 стала серебряным призером чемпионата страны. Кроме того, команда футболистов 2014 года рождения одержала победу на международном турнире Golden Sands. В минувшем сезоне ребята U14 и U15 стали бронзовыми призерами, а девочки (U14 и U16) завоевали золотые медали чемпионата страны.

Кроме того, на церемонии подведения спортивных итогов года, организованной Министерством молодежи и спорта, наша академия заняла в своей категории второе место в 2023 году и первое в 2024 и 2025 годах.

Также отмечу, что в рамках мероприятия UEFA Grassroots Self-Evaluation Light академию посетила ментор УЕФА Хелен Крофт, прибывшая с визитом в Азербайджан. Ей была подробно представлена деятельность академии. Она лично ознакомилась с условиями проживания воспитанников, а также поинтересовалась организацией тренировочного процесса и обучения. Хелен Крофт высоко оценила проделанную нами работу.

– Как выстроена селекционная работа академии в регионах?

– Одним из основных направлений нашей работы является поиск и развитие талантливых футболистов из регионов Азербайджана с целью их дальнейшей интеграции в отечественный футбол. Для этого академия регулярно проводит селекционные мероприятия как в столице, так и в различных регионах страны. В этом году наши представители посетили Нафталан, Гянджу, Шамкир, Агдаш, Мингячевир, Евлах и другие города, где отобрали перспективных футболистов, впоследствии приглашенных в академию.

Для игроков, приехавших из регионов, при поддержке Министерства молодежи и спорта созданы все необходимые условия. Они проживают и обеспечиваются питанием в Республиканском детском центре отдыха и оздоровления “Джыртдан”. Кроме того, для продолжения их обучения созданы условия в средней школе №237 имени Ильгара Мурадова. Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность директору школы и педагогическому коллективу за всестороннюю поддержку, оказываемую нашим спортсменам. В настоящее время в этих условиях проживают и обучаются 27 воспитанников академии.

– Проявляют ли местные или зарубежные клубы интерес к воспитанникам академии? И сколько из ваших футболистов были привлечены в сборную?

– Основная цель академии – способствовать развитию азербайджанского футбола, открывая и воспитывая талантливых игроков из разных уголков страны, а также готовить их для сборных. Эта работа уже приносит результаты. В последнее время в сборные Азербайджана были вызваны четыре воспитанника академии из числа юношей и семь футболисток из женских команд.

В настоящее время наши спортсмены находятся в сфере интересов прежде всего азербайджанских клубов. Мы уверены, что после достижения необходимого возраста некоторые из них смогут продолжить карьеру уже в европейских командах.

– Как академия выстраивает международную программу для своих команд?

– Практически все команды академии хотя бы раз за сезон получают возможность принять участие в международных турнирах или товарищеских матчах за рубежом. Так, в этом году команда U15 побывала в Тбилиси, а команда U12 сыграла в Варне (Болгария) и Трабзоне (Турция). В августе наши девочки (U16) отправятся в Иссык-Кульскую область Кыргызстана, где примут участие в международном турнире.

– Есть ли у вас в планах привлекать иностранных специалистов в академию?

– Пока иностранных специалистов академия не привлекала, сделав ставку на местных перспективных тренеров. Все специалисты академии обладают тренерскими лицензиями УЕФА категорий A, B и C, при этом большинство главных тренеров имеют лицензию УЕФА A.

В целом в нашу структуру входят спортивный директор, координатор, координатор по работе с вратарями, главные тренеры и их помощники, тренеры вратарей, администратор и врач.