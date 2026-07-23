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Азербайджанским футболистом заинтересовались "Динамо" и клубы Италии

Азербайджанский футбол
Новости
23 Июля 2026 17:42
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Азербайджанским футболистом заинтересовались "Динамо" и клубы Италии

14-летний азербайджанский футболист Камран Бабазаде получил приглашение на просмотр в академию загребского "Динамо". Интерес к юному игроку также проявляют клубы из Италии.

"Камран занимается футболом с пяти-шести лет. В основном он развивался в академии "Сабаха", а в сезоне-2021/2022 стал чемпионом лиги U-10. С девяти лет регулярно выступает в детских лигах, его последним клубом является "Шафа", - цитирует отца футболиста Рашада Бабаева АЗЕРТАДЖ.

По его словам, возможность пройти просмотр в Хорватии появилась после знакомства с лицензированным агентом ФИФА Катариной Косич на двухдневном мероприятии в Баку. Она изучила видеозаписи с участием Бабазаде и передала их спортивному директору "Динамо" Горану Вучевичу.

"Скауты и тренеры клуба около 15 дней анализировали видео, дали положительную оценку и решили официально пригласить Камрана в Загреб. После того как "Шафа" направила разрешительное письмо, мы получили официальное приглашение. Катарина Косич уже обратилась в консульство Хорватии в Азербайджане и гарантировала, что возьмет на себя все расходы. После завершения оформления документов и визовых процедур Камран отправится в Загреб", - рассказал Бабаев.

Во время поездки футболист в течение семи-десяти дней будет тренироваться с командой "Динамо" U-15 и пройдет просмотр. В сентябре Бабазаде исполнится 14 лет, а в новом сезоне он также будет выступать в местной лиге U-15.

"Это приглашение важно не только как личное достижение Камрана, но и как возможность привлечь внимание европейского футбола к другим талантливым детям и молодым игрокам из Азербайджана. Чтобы попасть в поле зрения зарубежных клубов, футболистов нужно правильно представлять. В этом процессе поддержку должны оказывать не только родители, но также клубы и федерация", - подчеркнул отец игрока.

Бабаев добавил, что интерес к его сыну проявляют и итальянские клубы, однако на данный момент наиболее конкретное и официальное предложение поступило от загребского "Динамо".

İdman.Biz
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