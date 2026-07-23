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Экс-футболист "Карабаха" рассказал о проблемах в ЦСКА

Азербайджанский футбол
Новости
23 Июля 2026 14:07
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Экс-футболист "Карабаха" рассказал о проблемах в ЦСКА

Бывший футболист сборной Болгарии, ранее выступавший за "Карабах", Симеон Славчев оценил шансы агдамского клуба в противостоянии с ЦСКА (София) во втором квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА.

""Карабах" является явным фаворитом этой пары. У ЦСКА действительно хороший потенциал, но сейчас азербайджанская команда намного опытнее. У нее уже сформирован игровой стиль, поэтому, думаю, победит именно "Карабах", - цитирует Славчева АЗЕРТАДЖ.

Полузащитникотдельно отметил сильные стороны команды Гурбана Гурбанова.

"У "Карабаха" очень хорошая линия полузащиты. В атаке есть футболисты разного типа. Один очень быстрый, другой хорошо выбирает позицию, третий отлично двигается и постоянно ищет возможность забить. Все зависит от того, какую модель игры выберет тренер", - сказал он.

Говоря о ЦСКА, Славчев обратил внимание на проблемы болгарского клуба в обороне.

"Линия защиты, особенно четверка защитников, пока полностью не сформирована. Там появились новые игроки, и, думаю, у команды есть проблемы в задней линии. При этом сильной стороной ЦСКА также является полузащита", - добавил футболист.

По его словам, внутри софийского клуба сохраняется напряженная обстановка.

"Ходят слухи о возможном увольнении главного тренера, и в команде чувствуется серьезное напряжение. Там нет спокойной и комфортной атмосферы", - отметил Славчев.

32-летний футболист также сообщил, что продолжает внимательно следить за выступлениями "Карабаха".

Первый матч состоится сегодня на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 20:00. Ответная встреча пройдет 30 июля в Софии.Победитель противостояния в следующем раунде сыграет с сильнейшей командой пары "Шериф" - "Маккаби" (Тель-Авив).

İdman.Biz
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