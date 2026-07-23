Эмин Махмудов: "Мы в долгу перед болельщиками"

Капитан "Нефтчи" Эмин Махмудов прокомментировал поражение от минского "Динамо" со счетом 2:4 в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

Полузащитник открыл счет уже на второй минуте, однако бакинский клуб, ведя 2:0, позволил сопернику совершить камбэк.

"Мы уже не в первый раз очень хорошо начинаем матч, а затем допускаем провалы. Будто немного расслабляемся и теряем контроль над игрой. Болельщики были великолепны, пришли и поддержали нас, а мы их разочаровали. Хочу попросить у них прощения. Мы могли выиграть этот матч", - цитирует Махмудова teleqraf.az.

По мнению капитана, после второго забитого мяча футболисты "Нефтчи" преждевременно решили, что исход встречи уже предрешен.

"После счета 2:0 мы стали играть слишком спокойно. Нам показалось, что судьба матча уже решена. Трудно подобрать слова. Но сейчас нужно сосредоточиться на ответной встрече и сделать правильные выводы. Еще ничего не закончено. Мы часто не можем забить третий и четвертый голы после того, как дважды отличаемся. Именно в этом и заключается проблема. При таком счете мы слишком расслабляемся. Надеюсь, сумеем это исправить", - подчеркнул футболист.

Капитан считает, что в ответном матче "Нефтчи" должен прежде всего надежнее действовать в обороне и сохранять концентрацию до финального свистка.

"У нас было достаточно моментов и в атаке, но мы ими не воспользовались. В результате соперник совершил камбэк, с чем я его поздравляю. Однако мы не должны падать духом. В ответной игре обязаны добиться результата. Мы в долгу перед болельщиками. Они поверили в нас, и теперь мы должны отплатить им своей игрой. После матча болельщики сказали, что продолжают в нас верить. Теперь мы должны доказать все на поле", - добавил полузащитник.

Махмудов также прокомментировал конфликт между вратарем Рзой Джафаровым и представителями фанатской группы Forza Neftçi после финального свистка.

"Подобное иногда случается в футболе. Из-за того, что матч сложился не так, как мы хотели, возникла неприятная ситуация. Но мы все уладили, никаких проблем нет", - резюмировал капитан.