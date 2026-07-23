В Болгарии “Карабах” сравнили с “Манчестер Сити” – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Болгарские спортивные СМИ продолжают активно освещать предстоящие матчи "Карабаха" и софийского ЦСКА во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

Как сообщает İdman.Biz, особое внимание привлекло мнение бывшего футболиста сборной Болгарии Симеона Славчева, хорошо знакомого с возможностями агдамской команды.

Отметим, что Славчев выступал за "Карабах" с июля 2018 года до декабря 2019-го и стал в его составе чемпионом Азербайджана в сезоне-2018/19. За время, проведенное в Баку, полузащитник успел познакомиться не только с требованиями Гурбана Гурбанова, но и с принципами работы всего клуба.

"Карабах" – отлично отлаженная машина. У команды есть четко выстроенный стиль, который в определенной степени напоминает "Манчестер Сити", "Спортинг" и "Бенфику". Каждый футболист знает, что должен делать на поле", – заявил Славчев в программе "Домът на футбола".

По словам болгарского футболиста, важнейшей особенностью "Карабаха" является неизменность игровой философии. Состав команды регулярно обновляется, однако новички достаточно быстро адаптируются к требованиям тренерского штаба и становятся частью общего механизма.

"Не имеет значения, кто выходит на поле. Игровая идея остается той же. Команда хочет владеть мячом, контролировать происходящее и навязывать сопернику свой футбол. Даже против более сильных клубов "Карабах" не отказывается от своего стиля", – подчеркнул он.

Славчев считает, что стабильность агдамского клуба связана прежде всего с многолетней работой Гурбана Гурбанова. По его мнению, главный тренер постоянно следит за развитием европейского футбола и старается внедрять современные тактические идеи.

"Там все планируется на несколько шагов вперед. Тренерский штаб постоянно развивается, изучает новые тенденции и знает, какой футбол хочет видеть. Поэтому "Карабах" каждый год сохраняет высокий уровень и успешно выступает в еврокубках", – добавил экс-полузащитник агдамцев.

Вместе с тем Славчев указал и на зоны, которыми может воспользоваться ЦСКА. Он отметил, что крайние защитники "Карабаха" активно подключаются к атакам, поэтому за их спинами иногда появляется свободное пространство. Болгарской команде необходимо быстро выходить из-под прессинга и использовать скорость своих атакующих футболистов.

"После потери мяча "Карабах" сразу пытается вернуть его. Первые четыре-пять секунд имеют огромное значение. Если ЦСКА сумеет преодолеть этот прессинг, перед ним могут открыться хорошие возможности для контратак", – считает Славчев.

При этом он предупредил, что попытка играть с агдамским клубом в открытый футбол может оказаться рискованной. По его мнению, "Карабах" обладает большим еврокубковым опытом и лучше подготовлен к матчам подобного уровня.

"Если ЦСКА решит соревноваться с "Карабахом" во владении мячом и играть с ним на равных в открытый футбол, ему будет очень сложно. Азербайджанская команда привыкла к таким встречам и знает, как действовать под давлением", – отметил бывший футболист сборной Болгарии.

Славчев признал, что ничья без забитых мячей стала бы отличным результатом для софийского клуба перед ответной игрой. Однако сам он ожидает, что "Карабах" постарается уже в Баку создать преимущество по сумме двух встреч.

Между тем болгарские СМИ освещают противостояние и непосредственно из столицы Азербайджана. В частности, корреспондент Dsport Кристиан Иванов прибыл в Баку вместе с делегацией ЦСКА и подготовил серию репортажей о перелете, городе и обстановке вокруг матча.

Один из материалов издание посвятило самолету, доставившему команду в Азербайджан, назвав его "летающей крепостью". Журналисты показали прибытие футболистов, первые кадры из Баку и встречу команды с местными болельщиками.

В другом репортаже Dsport представил Баку как "город огня и ветров, одновременно находящийся в Европе и Азии, в древности и современности". Болгарский корреспондент рассказал об Ичеришехер, Пламенных башнях, Центре Гейдара Алиева и Приморском бульваре, отдельно отметив сочетание исторической архитектуры и современных зданий.

Внимание журналистов привлекла и жара в азербайджанской столице. Болгарские репортеры отмечают, что погодные условия могут стать дополнительным испытанием для гостей, особенно с учетом интенсивного футбола и высокого прессинга, который предпочитает "Карабах".

Отдельный материал Dsport посвятил состоянию газона Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова. Корреспондент назвал поле "компромиссным", обратив внимание на неравномерно подстриженную траву и заметные проблемные участки покрытия. При этом болгарское издание подчеркнуло, что обеим командам придется выступать в одинаковых условиях.

В целом болгарская пресса считает "Карабах" фаворитом противостояния. Главными преимуществами агдамского клуба называются сыгранность, стабильная игровая философия, многолетняя работа Гурбана Гурбанова и значительно больший опыт участия в европейских турнирах. Шансы ЦСКА связывают прежде всего с быстрыми контратаками, дисциплиной и умением использовать свободные зоны за спинами защитников хозяев.

Напомним, что первый матч состоится сегодня, 23 июля, на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 20:00 по бакинскому времени. Ответная встреча пройдет 30 июля на Национальном стадионе "Васил Левски" в Софии.