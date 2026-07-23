"Араз-Нахчыван" подписал Мамаду Кане

Футбольный клуб "Араз-Нахчыван" подписал гвинейского опорного полузащитника Мамаду Кане.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу, 29-летний игрок проведет следующий сезон в составе нахчыванской команды. Контракт рассчитан на один год.

Ранее Кане выступал за "Сателлит", "Калум", "Ганган", бакинский "Нефтчи", "Олимпиакос", московскую "Родину", "Ауду" и "Этникос". Последним клубом футболиста был кипрский "Пафос".

В составе сборной Гвинеи Кане провел 19 матчей и забил пять голов. В 2017 году он также привлекался в национальную команду U-20, за которую сыграл семь встреч.

Ранее "Араз-Нахчыван" продлил или заключил новые контракты с Тарланом Ахмедли, Омаром Булудовым, Славиком Алхасовым, Ибрагимом Пириевым, Ульви Искендеровым, Рашадом Гасановым, Альберто Гарсией Фернандесом, Алехандро Эррерой, Ровланом Мурадовым, Иссуфом Паро, Бруно Франко, Артуром Аугусто да Силвой, Мара Мохамедом, Абдаллой Суди, Мустафой Ахмедзаде и Лукой Думанчичем.