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Мбаппе убедил Олисе перейти в "Реал"

Футбол
Новости
23 Июля 2026 05:28
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Мбаппе убедил Олисе перейти в "Реал"

Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе сообщил президенту мадридского клуба Флорентино Пересу, что сумел убедить вингера "Баварии" Майкла Олисе перейти в стан "сливочных".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Bild, это произошло во время чемпионата мира, где оба футболиста выступали за сборную Франции.

По информации источника, Мбаппе на протяжении всего турнира ежедневно общался с Олисе, рассказывая ему о преимуществах перехода в "Реал". Француз также убеждал партнера по сборной, что мадридский клуб нуждается в нем, и положительно отзывался о жизни в столице Испании, включая город, климат и рестораны.

В минувшем сезоне Олисе провел за "Баварию" 52 матча во всех турнирах, забил 22 мяча и отдал 31 результативную передачу. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 150 миллионов евро.

İdman.Biz
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