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"Аль-Хиляль" заинтересован в Усмане Дембеле

Футбол
Новости
23 Июля 2026 06:53
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"Аль-Хиляль" заинтересован в Усмане Дембеле

Саудовский "Аль-Хиляль" проявляет интерес к нападающему "ПСЖ" Усману Дембеле, сообщает İdman.Biz со ссылкой на бельгийского журналиста Сашу Тавольери.

По информации источника, клуб из Саудовской Аравии намерен активизировать работу по трансферу Дембеле после завершения сделки по переходу Крисенсио Саммервилла из "Вест Хэма". Представители саудовского клуба уже провели первые контакты с окружением игрока. Если сам футболист выразит готовность обсуждать переход, "Аль-Хиляль" начнет официальные переговоры с "ПСЖ".

Отметим, что Дембеле выступает за парижский клуб с 2023 года. В минувшем сезоне он провел 40 матчей во всех турнирах, забил 20 мячей и отдал 11 результативных передач. Контракт Дембеле с "ПСЖ" действует до лета 2028 года, а его рыночная стоимость, согласно Transfermarkt, составляет 100 миллионов евро.

İdman.Biz
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