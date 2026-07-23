Ферран Торрес готов покинуть "Барселону"

Нападающий "Барселоны" Ферран Торрес может продолжить карьеру во французском ПСЖ.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на El Desmarque, футболиста не устраивают условия, предложенные каталонским клубом для продления контракта. По информации источника, Торрес также недоволен своим окладом и количеством игрового времени при главном тренере Хансе-Дитере Флике. Если условия не будут улучшены, он готов покинуть команду.

Отмечается, что интерес к испанскому форварду проявляет "ПСЖ". Самого Торреса привлекает возможность поработать под руководством Луиса Энрике, который рассчитывает на него как на важного игрока команды.

Действующее соглашение Торреса с "Барселоной" рассчитано до июня 2027 года. По данным СМИ, спортивный директор клуба Деку оценивает возможный трансфер футболиста в 50 миллионов евро.