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Салиба отказался от операции после травмы позвоночника

Футбол
Новости
23 Июля 2026 08:40
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Салиба отказался от операции после травмы позвоночника

Защитник сборной Франции и лондонского "Арсенала" Вильям Салиба отказался от операции после травмы позвоночника.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на L'Équipe, французский футболист предпочел хирургическому вмешательству длительную программу реабилитации, из-за чего пропустит несколько месяцев.

Ранее СМИ сообщали, что Салиба получил серьезную травму позвоночника за два месяца до старта чемпионата мира 2026 года. Несмотря на это, он принял участие в турнире, ежедневно проходил специализированное лечение и играл, принимая обезболивающие препараты.

На чемпионате мира защитник провел шесть матчей. Последнюю игру завершить он не смог, покинув поле на 30-й минуте после получения повреждения.

İdman.Biz
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