Защитник сборной Франции и лондонского "Арсенала" Вильям Салиба отказался от операции после травмы позвоночника.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на L'Équipe, французский футболист предпочел хирургическому вмешательству длительную программу реабилитации, из-за чего пропустит несколько месяцев.

Ранее СМИ сообщали, что Салиба получил серьезную травму позвоночника за два месяца до старта чемпионата мира 2026 года. Несмотря на это, он принял участие в турнире, ежедневно проходил специализированное лечение и играл, принимая обезболивающие препараты.

На чемпионате мира защитник провел шесть матчей. Последнюю игру завершить он не смог, покинув поле на 30-й минуте после получения повреждения.