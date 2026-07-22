Физули Мамедов: "Родной стадион станет преимуществом для "Нефтчи"

Бывший главный тренер "Нефтчи" Физули Мамедов считает, что, несмотря на непростой характер предстоящего матча с минским "Динамо", бакинский клуб способен превзойти своего соперника, передает İdman.Biz.

"Думаю, что матч с "Динамо" Минск не будет для "Нефтчи" очень легким, однако бакинский представитель обладает достаточной силой, чтобы превзойти своего соперника", - заявил Мамедов.

Он отметил, что столичный клуб спустя долгий перерыв вновь выйдет на поле в еврокубках.

"Поздравляю "Нефтчи" с этим событием и желаю команде удачи. Одним из преимуществ станет то, что "Нефтчи" сыграет при поддержке родных болельщиков. Думаю, что команда превосходит "Динамо" Минск как по уровню футболистов, так и по работе тренерского штаба", - сказал он в беседе с teleqraf.az.

При этом Физули Мамедов подчеркнул, что недооценивать белорусский клуб не стоит.

"Я ознакомился с составом соперника. Это команда, состоящая в основном из молодых футболистов, которая отличается бойцовским характером и высокой самоотдачей. Тем не менее считаю, что на этом этапе именно "Нефтчи" будет фаворитом. Еще раз желаю команде удачи".

Отметим, что матч "Нефтчи" - "Динамо" состоится сегодня и начнется в 20:00 по бакинскому времени.

Напомним, что в настоящее время Физули Мамедов является главным тренером футбольного клуба "Шахдаг Гусар".