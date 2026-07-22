23 Июля 2026
RU

Физули Мамедов: "Родной стадион станет преимуществом для "Нефтчи"

Футбол
Новости
22 Июля 2026 18:27
31
Физули Мамедов: "Родной стадион станет преимуществом для "Нефтчи"

Бывший главный тренер "Нефтчи" Физули Мамедов считает, что, несмотря на непростой характер предстоящего матча с минским "Динамо", бакинский клуб способен превзойти своего соперника, передает İdman.Biz.

"Думаю, что матч с "Динамо" Минск не будет для "Нефтчи" очень легким, однако бакинский представитель обладает достаточной силой, чтобы превзойти своего соперника", - заявил Мамедов.

Он отметил, что столичный клуб спустя долгий перерыв вновь выйдет на поле в еврокубках.

"Поздравляю "Нефтчи" с этим событием и желаю команде удачи. Одним из преимуществ станет то, что "Нефтчи" сыграет при поддержке родных болельщиков. Думаю, что команда превосходит "Динамо" Минск как по уровню футболистов, так и по работе тренерского штаба", - сказал он в беседе с teleqraf.az.

При этом Физули Мамедов подчеркнул, что недооценивать белорусский клуб не стоит.

"Я ознакомился с составом соперника. Это команда, состоящая в основном из молодых футболистов, которая отличается бойцовским характером и высокой самоотдачей. Тем не менее считаю, что на этом этапе именно "Нефтчи" будет фаворитом. Еще раз желаю команде удачи".

Отметим, что матч "Нефтчи" - "Динамо" состоится сегодня и начнется в 20:00 по бакинскому времени.

Напомним, что в настоящее время Физули Мамедов является главным тренером футбольного клуба "Шахдаг Гусар".

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Новые инвесторы "Ливерпуля" нацелились на Винисиуса и Олисе
02:17
Футбол

Новые инвесторы "Ливерпуля" нацелились на Винисиуса и Олисе

По информации СМИ, новые инвесторы намерены провести масштабную трансферную кампанию
"Наполи" проиграл "Ареццо" в дебютном матче Аллегри
01:48
Футбол

"Наполи" проиграл "Ареццо" в дебютном матче Аллегри

Неаполитанцы уступили представителю Серии B в первом товарищеском матче под руководством нового главного тренера
Пау Кубарси стал самым дорогим защитником мира
01:16
Футбол

Пау Кубарси стал самым дорогим защитником мира

После чемпионата мира 2026 года рыночная стоимость защитника "Барселоны" выросла до 100 миллионов евро
Во Франции назвали дату объявления о назначении Зидана главным тренером сборной
01:01
Футбол

Во Франции назвали дату объявления о назначении Зидана главным тренером сборной

По информации СМИ, легендарный французский специалист подпишет контракт с национальной командой на четыре года
"Манчестер Юнайтед" связался с "Реалом" по поводу Тчуамени
00:45
Футбол

"Манчестер Юнайтед" связался с "Реалом" по поводу Тчуамени

По информации СМИ, английский клуб не отказывается от идеи трансфера французского полузащитника, несмотря на сообщения о скором продлении его контракта
Стало известно, сколько Дэвид Бекхэм заработал во время ЧМ-2026
00:28
Футбол

Стало известно, сколько Дэвид Бекхэм заработал во время ЧМ-2026

По данным СМИ, бывший капитан сборной Англии получил около 25 миллионов долларов благодаря рекламным контрактам
"Кяпаз" подписал португальского нападающего
00:13
Футбол

"Кяпаз" подписал португальского нападающего

29-летний Азума Абубакар заключил контракт с гянджинским клубом до конца сезона

Самое читаемое

Рамос вынес Кубок мира перед Ямалем, которого когда-то вывел на поле за руку - ВИДЕО
20 Июля 12:11
ЧМ-2026

Рамос вынес Кубок мира перед Ямалем, которого когда-то вывел на поле за руку - ВИДЕО

Кадры с участием двух поколений испанского футбола получили символическое продолжение

После ЧМ-2026 определился новый фаворит "Золотого мяча" - ТОП-5
20 Июля 10:17
ЧМ-2026

После ЧМ-2026 определился новый фаворит "Золотого мяча" - ТОП-5

Три представителя финала вошли в первую пятерку неофициального рейтинга

Драка после финала ЧМ-2026: Месси остался в стороне - ВИДЕО
20 Июля 10:02
ЧМ-2026

Драка после финала ЧМ-2026: Месси остался в стороне - ВИДЕО

Капитан сборной Аргентины не вмешивался в потасовку с участием Паредеса и Гави

Сколько заработали сборные на ЧМ-2026? – ОБЗОР İDMAN.BİZ
22 Июля 17:10
ЧМ-2026

Сколько заработали сборные на ЧМ-2026? – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Испания получила на десять миллионов долларов больше, чем Аргентина за победу на предыдущем турнире