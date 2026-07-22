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Бабек Гулиев получил новое назначение на матч Лиги конференций

Футбол
Новости
22 Июля 2026 18:59
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Бабек Гулиев получил новое назначение на матч Лиги конференций

Международный инспектор судей Бабек Гулиев получил очередное назначение от УЕФА, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

Гулиев будет инспектором судей на матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между болгарским "Лудогорцем" и израильским "Хапоэлем" (Тель-Авив), который состоится 30 июля.

Встреча пройдет на стадионе "Лудогорец Арена" в Разграде.

Напомним, ранее Бабек Гулиев был инспектором судей на матче первого квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между "Хамруном" (Мальта) и "Рунавиком" (Фарерские острова).

İdman.Biz
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