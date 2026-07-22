Фил Фоден продлил контракт с "Манчестер Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден подписал новый четырехлетний контракт с английским клубом. Таким образом, футболист будет выступать за команду до 2030 года, передает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт клуба.

"26-летний футболист, который всю жизнь болел за "Сити", продолжит свою связь с клубом, начавшуюся после того, как он присоединился к академии в девятилетнем возрасте. После дебюта за основную команду под руководством Пепа Гвардиолы в 2017 году Фоден стал одним из самых титулованных игроков в истории клуба.

Всего вместе с "Манчестер Сити" Фоден завоевал 20 крупных трофеев: шесть титулов чемпиона Англии, пять Кубков английской лиги, три Кубка Англии, три Суперкубка Англии, а также Лигу чемпионов УЕФА, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира ФИФА", - говорится в заявлении клуба.