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У профессиональных футболистов обнаружили уменьшение объема мозга

Футбол
Новости
15 Июля 2026 04:22
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У профессиональных футболистов обнаружили уменьшение объема мозга

Многолетняя карьера в профессиональном футболе может быть связана с сокращением объема головного мозга еще до появления первых признаков деменции. К такому выводу пришли исследователи из Имперского колледжа Лондона. Результаты работы представлены на Международной конференции Ассоциации Альцгеймера в Лондоне (AAIC), сообщает İdman.Biz.

Ученые сравнили состояние мозга 142 бывших профессиональных футболистов в возрасте от 30 до 60 лет с контрольной группой из 56 человек, которые не занимались контактными видами спорта и не подвергались регулярным ударам по голове. Все участники прошли МРТ, когнитивные тесты и психологическое обследование.

Оказалось, что у бывших игроков объем серого вещества был меньше сразу в нескольких областях мозга, отвечающих за память, внимание, принятие решений и эмоциональную регуляцию. При этом объективные когнитивные тесты пока не выявили заметного ухудшения мышления. Однако сами футболисты значительно чаще сообщали о симптомах тревожности и депрессии.

Так, клинически выраженные признаки депрессии выявили у 31% бывших игроков против 9% в контрольной группе. Симптомы тревожности наблюдались у 42% футболистов по сравнению с 25% участников, никогда не занимавшихся контактными видами спорта.

Исследователи связывают изменения прежде всего с многолетними повторяющимися ударами головой во время игры. Хотя отдельные удары могут не вызывать сотрясения мозга, их накопительный эффект, как предполагают ученые, способен постепенно повреждать нервную ткань. Подобные повторные травмы уже считаются одной из вероятных причин развития хронической травматической энцефалопатии — нейродегенеративного заболевания, которое также встречается у боксеров и игроков в американский футбол.

Пока ученые не утверждают, что уменьшение объема мозга неизбежно приведет к болезни Альцгеймера или другой форме деменции. Для ответа на этот вопрос они продолжат наблюдать за участниками исследования в течение нескольких лет. Авторы надеются, что результаты помогут лучше понять долгосрочные последствия игры головой и разработать меры, которые сделают профессиональный футбол безопаснее для будущих поколений спортсменов.

İdman.Biz
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