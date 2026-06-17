Болельщики сборной Норвегии устроили впечатляющее шоу "Весло викингов" - ВИДЕО

Болельщики сборной Норвегии ярко проявили себя перед матчем чемпионата мира 2026 года против Ирака и во время самой игры, устроив необычное шоу.

Как сообщает İdman.Biz, сначала норвежские фанаты продемонстрировали синхронный номер под названием "Весло викингов" на железнодорожной станции South Station в Бостоне.

По пути на стадион они сели друг за другом на эскалаторе и начали синхронно имитировать греблю веслами. Необычные кадры быстро стали популярными в социальных сетях. Автор видео так прокомментировал увиденное:

"Добавляю это в список вещей, которых никогда раньше не видел и, вероятно, больше никогда не увижу".

Позже норвежские болельщики продолжили свое шоу уже на стадионе "Джиллет", где проходил матч с Ираком. Тысячи фанатов синхронно двигались на трибунах, превратив арену в подобие гигантского корабля викингов.

Отметим, что в матче первого тура группы I отборочного турнира чемпионата мира 2026 года сборная Норвегии обыграла Ирак со счетом 4:1. Эрлинг Холанд оформил дубль.