Эльнур Джафаров: "У меня снова появился шанс проявить себя"

"Я уже полтора года выступаю за "Шафа". За это время полностью адаптировался к команде. Когда футболист чувствует себя комфортно, он способен показывать свой лучший уровень".

Как сообщает İdman.Biz, об этом заявил футболист "Шафа" Эльнур Джафаров.

29-летний вингер также рассказал о задачах команды на предстоящий сезон.

"Хочу поблагодарить руководство клуба и главного тренера за то, что они оценили мой труд и предложили мне остаться в команде. Главное отличие между Премьер-лигой и Первой лигой заключается в темпе игры. В Первой лиге он немного ниже. Когда я перешел в "Шафа", перед нами поставили цель выйти в элитный дивизион. Для меня возможность снова играть в главной лиге страны значит очень многое. У меня снова появился шанс проявить себя. Поскольку для команды это будет первый сезон на таком уровне, нашей главной задачей станет сохранение места в лиге. Однако мы хотим бороться и за более высокие позиции", - приводит его слова sport24.az.

Эльнур Джафаров выступает за "Шафу" с января 2025 года.