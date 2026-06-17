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Азербайджанский футболист продолжит карьеру в Румынии

Футбол
Новости
17 Июня 2026 12:42
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Азербайджанский футболист продолжит карьеру в Румынии

Футболист сборной Азербайджана Джалал Гусейнов продолжит карьеру в чемпионате Румынии.

Как сообщает İdman.Biz, клуб "Петролул" объявил о подписании контракта с 23-летним защитником.

Стороны заключили соглашение сроком на два года.

"Петролул" - один из самых известных и титулованных клубов Румынии, представляющий город Плоешти. Команда выступает в румынской Суперлиге - высшем дивизионе национального чемпионата. Домашние матчи клуб проводит на стадионе "Илие Оанэ", вмещающем более 15 тысяч зрителей.

В сезоне-2025/26 "Петролул" занял 12-е место по итогам регулярного чемпионата. Согласно регламенту румынской Суперлиги, после двухкругового турнира 16 команд делятся на две группы: шесть лучших продолжают борьбу за чемпионство в плей-офф, а остальные десять выступают в плей-ауте, где определяются команды, сохраняющие место в элитном дивизионе. "Петролул" оказался в группе плей-аута и завершил сезон на шестой позиции в своей подгруппе.

За свою историю клуб несколько раз становился чемпионом Румынии и считается одним из традиционных представителей румынского футбола. Именно в этой команде продолжит карьеру защитник сборной Азербайджана Джалал Гусейнов.

Отметим, что до перехода в румынский клуб Джалал Гусейнов выступал за болгарскую "Арду".

İdman.Biz
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