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"Арсенал" и "Атлетико" готовят громкий обмен форвардами

Футбол
Новости
17 Июня 2026 12:26
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"Арсенал" и "Атлетико" готовят громкий обмен форвардами

Английский "Арсенал" и испанский "Атлетико" близки к соглашению по обмену нападающими.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на El Chiringuito TV, лондонский клуб намерен приобрести аргентинского форварда Хулиана Альвареса.

По информации источника, в обратном направлении должен проследовать шведский нападающий Виктор Дьекереш. Кроме того, "Арсенал" выплатит мадридскому клубу дополнительную компенсацию в размере 50 миллионов евро.

Если сделка состоится, она станет одной из самых громких на европейском трансферном рынке нынешнего лета.

В минувшем сезоне Дьекереш провел за "Арсенал" 55 матчей во всех турнирах и забил 21 мяч. Альварес, выступавший за "Атлетико", отметился 20 голами и 9 результативными передачами в 49 встречах.

Отметим, что официального подтверждения возможного обмена со стороны клубов пока не поступало.

İdman.Biz
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