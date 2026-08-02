"Коламбус Крю" - "Интер Майами": Ахундзаде вне заявки, Месси вернулся после ЧМ - ВИДЕО

Американский футбольный клуб "Коламбус Крю", за который выступает нападающий сборной Азербайджана Нериман Ахундзаде, провел очередной матч в MLS.

Как сообщает İdman.Biz, команда на выезде встретилась с "Интер Майами". Встреча, в которой было забито четыре мяча, завершилась вничью - 2:2.

Нариман Ахундзаде не был включен в заявку на матч.

Встреча также запомнилась возвращением Лионеля Месси. Нападающий сборной Аргентины провел первый матч после финала чемпионата мира 2026 года. Месси вышел на поле на 53-й минуте, но отличиться не сумел.

У хозяев поля голы забили Луис Суарес на 16-й минуте и Аллен в пятую компенсированную к первому тайму минуту. Голы "Коламбус Крю" были забиты после автогола Каземиро на 34-й минуте и точного удара Мендеса на 84-й.