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В Бинагади поход на футбольное поле едва не закончился трагедией - ВИДЕО

Футбол
Новости
15 Июня 2026 11:23
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В Бинагади поход на футбольное поле едва не закончился трагедией

На горячую линию “112” Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о том, что на проспекте Азадлыг в Бинагадинском районе столицы ребенку требуется помощь.

Как сообщает İdman.Biz, соответствующую информацию распространило Министерство по чрезвычайным ситуациям.

После получения сигнала на место происшествия были незамедлительно направлены сотрудники Службы спасения особого риска МЧС.

При оценке обстановки выяснилось, что ребенок 2015 года рождения застрял головой между металлическими прутьями ограждения стадиона и оказался в опасной ситуации. С помощью специального спасательного оборудования сотрудники МЧС освободили Э. Гюльмамедова.

İdman.Biz
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