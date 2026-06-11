Хави исключили из команды легенд "Барселоны"

Бывший главный тренер "Барселоны" и экс-полузащитник сборной Испании Хави Эрнандес был исключен из команды легенд каталонского клуба, передает İdman.Biz.

По информации испанского журналиста Хави Мигеля, причиной такого решения стала позиция Хави во время последних президентских выборов в клубе.

Сообщается, что бывшему футболисту не разрешили принять участие в двух недавних матчах команды легенд, которые прошли в Майами и Сеуле. При этом, как утверждают источники, запрет может сохраниться и на будущие встречи.

По имеющимся данным, состав команды формирует Алехандро Эчеваррия. Несмотря на то что Хави просил клуб допустить его к участию в матчах, он получил отказ. Более того, бывшему наставнику якобы дали понять, что он является "нежелательным гостем".

Отмечается, что сам Хави недоволен сложившейся ситуацией. В то же время руководство клуба считает, что конфликт носит временный характер и со временем будет урегулирован.

Речь идет о выборах президента "Барселоны", состоявшихся в марте 2026 года. По информации СМИ, Хави открыто поддерживал кандидата Виктора Фонта и в ходе предвыборной кампании резко критиковал действующего президента Жоана Лапорту.