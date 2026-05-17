Нариман Ахундзаде остался в запасе в матче MLS

Азербайджанский нападающий Нариман Ахундзаде, выступающий за "Коламбус Крю", не принял участия в очередном матче MLS.

Как сообщает İdman.Biz, команда азербайджанского футболиста в 14-м туре на выезде сыграла вничью с "Филадельфией" - 1:1.

Ахундзаде провел весь матч на скамейке запасных и на поле не появился.

В составе "Коламбус Крю" отличился Уго Пикар (10-я минута), а у хозяев гол забил Милан Илоски (70).

После 14 туров "Коламбус Крю" с 13 очками занимает 13-е место среди 15 команд Восточной конференции MLS.