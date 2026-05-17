17 Мая 2026
RU

Нариман Ахундзаде остался в запасе в матче MLS

Футбол
Новости
17 Мая 2026 13:15
24
Нариман Ахундзаде остался в запасе в матче MLS

Азербайджанский нападающий Нариман Ахундзаде, выступающий за "Коламбус Крю", не принял участия в очередном матче MLS.

Как сообщает İdman.Biz, команда азербайджанского футболиста в 14-м туре на выезде сыграла вничью с "Филадельфией" - 1:1.

Ахундзаде провел весь матч на скамейке запасных и на поле не появился.

В составе "Коламбус Крю" отличился Уго Пикар (10-я минута), а у хозяев гол забил Милан Илоски (70).

После 14 туров "Коламбус Крю" с 13 очками занимает 13-е место среди 15 команд Восточной конференции MLS.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Ливерпуль" заинтересовался вингером "Бенфики"
13:59
Мировой футбол

"Ливерпуль" заинтересовался вингером "Бенфики"

Английский клуб хочет подписать норвежского футболиста летом
Игрок "Реала" задумался об уходе после решения сборной Франции
13:46
Мировой футбол

Игрок "Реала" задумался об уходе после решения сборной Франции

Камавинга может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге

Защитника "Манчестер Сити" предложили "Реалу"
13:31
Мировой футбол

Защитника "Манчестер Сити" предложили "Реалу"

Мадридский клуб может побороться за трансфер хорватского футболиста

Алонсо: "Хотим создать команду, способную бороться за трофеи"
12:58
Мировой футбол

Алонсо: "Хотим создать команду, способную бороться за трофеи"

Новый главный тренер "Челси" прокомментировал свое назначение

Капитан "Имишли": "Мы хорошо сопротивлялись "Карабаху"
12:44
Азербайджанский футбол

Капитан "Имишли": "Мы хорошо сопротивлялись "Карабаху"

Азер Салахлы прокомментировал поражение в матче Мисли Премьер-лиги

Бывший игрок "Ливерпуля" может вернуться в АПЛ
12:30
Мировой футбол

Бывший игрок "Ливерпуля" может вернуться в АПЛ

Новичок английской Премьер-лиги заинтересован в подписании опытного полузащитника

Самое читаемое

АПЛ перед кульминацией: "Арсенал" примет аутсайдера, "Ман Сити" ждет испытание в Борнмуте - ОБЗОР İDMAN.BİZ
16 Мая 16:50
Мировой футбол

АПЛ перед кульминацией: "Арсенал" примет аутсайдера, "Ман Сити" ждет испытание в Борнмуте - ОБЗОР İDMAN.BİZ

За два тура до конца чемпионской гонки лондонцы имеют двухочковый перевес над командой Пепа Гвардиолы

"Барселона" в шаге от исторического рекорда Ла Лиги
16 Мая 11:09
Мировой футбол

"Барселона" в шаге от исторического рекорда Ла Лиги

Каталонцы могут стать первой командой с идеальной домашней серией в Ла Лиге

Кыргызский боец ММА погиб, спасая школьниц
15 Мая 11:26
ММА

Кыргызский боец ММА погиб, спасая школьниц - ФОТО

30-летний Медет Жееналиев утонул в озере Иссык-Куль

Неймар сыграет на ЧМ-2026: Анчелотти принял решение
14 Мая 17:06
Мировой футбол

Неймар сыграет на ЧМ-2026: Анчелотти принял решение

Форвард "Сантоса" вернется в сборную Бразилии спустя почти три года