17 Мая 2026
RU

Защитник сборной Азербайджана снова забил в чемпионате Болгарии - ВИДЕО

Футбол
Новости
17 Мая 2026 09:59
26
Защитник сборной Азербайджана снова забил в чемпионате Болгарии

В чемпионате Болгарии состоялись матчи 35-го тура группы, ведущей борьбу за путевку в Лигу конференций.

Как сообщает İdman.Biz, клуб "Арда", за который выступает защитник сборной Азербайджана Джалал Гусейнов, на своем поле разгромил "Локомотив" Пловдив со счетом 4:0.

Азербайджанский футболист вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч. На 51-й минуте он забил четвертый гол своей команды. Кроме того, на 48-й минуте Гусейнов получил желтую карточку.

Отметим, что защитник забивает уже во втором матче подряд. В предыдущей встрече против "Ботева" (2:0) Джалал оформил дубль.

Таким образом, на счету Гусейнова уже три гола в текущем сезоне чемпионата Болгарии.

После этой победы "Арда" с 51 очком занимает седьмое место в общей турнирной таблице, а в группе команд, борющихся за выход в Лигу конференций, располагается на третьей позиции.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Кейн может продолжить карьеру в "Барселоне"
10:46
Мировой футбол

Кейн может продолжить карьеру в "Барселоне"

Английский форвард рассматривает вариант с переходом в испанский суперклуб

Айхан Аббасов попрощался с болельщиками "Шамахы"
10:30
Азербайджанский футбол

Айхан Аббасов попрощался с болельщиками "Шамахы" - ВИДЕО

Главного тренера проводили аплодисментами после победы над "Туран Товуз"

"Манчестер Сити" определился с преемником Гвардиолы
10:15
Мировой футбол

"Манчестер Сити" определился с преемником Гвардиолы

Клуб согласовал контракт с Энцо Мареской до 2028 года

Премьер-лига Азербайджана: "Зиря" примет "Сумгайыт"
10:00
Азербайджанский футбол

Премьер-лига Азербайджана: "Зиря" примет "Сумгайыт"

Команды, занимающие пятое и седьмое места, встретятся на стадионе "Зиря"

Моуринью: "Есть 99 процентов вероятности, что я останусь в "Бенфике"
09:38
Мировой футбол

Моуринью: "Есть 99 процентов вероятности, что я останусь в "Бенфике"

"Бенфика" не проиграла ни одного матча в национальном чемпионате после назначения Жозе
Романо: "Алонсо подписал четырехлетний контракт с "Челси" - ОБНОВЛЕНО
06:20
Мировой футбол

Романо: "Алонсо подписал четырехлетний контракт с "Челси" - ОБНОВЛЕНО

Официальное объявление Алонсо состоится в ближайшие часы

Самое читаемое

АПЛ перед кульминацией: "Арсенал" примет аутсайдера, "Ман Сити" ждет испытание в Борнмуте - ОБЗОР İDMAN.BİZ
16 Мая 16:50
Мировой футбол

АПЛ перед кульминацией: "Арсенал" примет аутсайдера, "Ман Сити" ждет испытание в Борнмуте - ОБЗОР İDMAN.BİZ

За два тура до конца чемпионской гонки лондонцы имеют двухочковый перевес над командой Пепа Гвардиолы

"Барселона" в шаге от исторического рекорда Ла Лиги
16 Мая 11:09
Мировой футбол

"Барселона" в шаге от исторического рекорда Ла Лиги

Каталонцы могут стать первой командой с идеальной домашней серией в Ла Лиге

Кыргызский боец ММА погиб, спасая школьниц
15 Мая 11:26
ММА

Кыргызский боец ММА погиб, спасая школьниц - ФОТО

30-летний Медет Жееналиев утонул в озере Иссык-Куль

Неймар сыграет на ЧМ-2026: Анчелотти принял решение
14 Мая 17:06
Мировой футбол

Неймар сыграет на ЧМ-2026: Анчелотти принял решение

Форвард "Сантоса" вернется в сборную Бразилии спустя почти три года