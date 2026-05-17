Защитник сборной Азербайджана снова забил в чемпионате Болгарии - ВИДЕО

В чемпионате Болгарии состоялись матчи 35-го тура группы, ведущей борьбу за путевку в Лигу конференций.

Как сообщает İdman.Biz, клуб "Арда", за который выступает защитник сборной Азербайджана Джалал Гусейнов, на своем поле разгромил "Локомотив" Пловдив со счетом 4:0.

Азербайджанский футболист вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч. На 51-й минуте он забил четвертый гол своей команды. Кроме того, на 48-й минуте Гусейнов получил желтую карточку.

Отметим, что защитник забивает уже во втором матче подряд. В предыдущей встрече против "Ботева" (2:0) Джалал оформил дубль.

Таким образом, на счету Гусейнова уже три гола в текущем сезоне чемпионата Болгарии.

После этой победы "Арда" с 51 очком занимает седьмое место в общей турнирной таблице, а в группе команд, борющихся за выход в Лигу конференций, располагается на третьей позиции.