4 Декабря 2025
4 Декабря 2025 18:28
Месси о шансах Аргентины на ЧМ-2026: "Да, это команда, которая попробует снова"

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился ожиданиями команды на чемпионат мира-2026 по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, по словам форварда, Альбиселесте постараются повторить успех, достигнутый на турнире в Катаре в 2022 году.

"Да, я считаю, что это команда, которая попробует снова, отдастся полностью и будет бороться до конца, - заявил Месси. - Но маленькие детали могут все решить, любая команда способна создать проблемы и выбить вас из турнира".

Аргентина остается одним из фаворитов турнира, однако европейские чемпионы Испания тоже будут претендовать на высокие места. В новом расширенном формате ЧМ, где примут участие 48 команд, риски для лидеров турнира увеличиваются, что делает предстоящий чемпионат особенно интригующим.

İdman.Biz

