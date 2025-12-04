"Наполи" готовит усиление на фоне роста травм

"Наполи" намерен активно выйти на трансферный рынок в начале января, чтобы предоставить Антонио Конте нового полузащитника.

Как сообщает İdman.Biz, причина - серьезный кадровый кризис: травмированы Кевин Де Брейне, Фрэнк Замбо-Ангиcса и Билли Гилмор.

В распоряжении тренера остаются лишь Станислав Лоботка, Скотт Мактоминей, универсальный Эльиф Элмас и молодой Антонио Вергара.

По данным СМИ, спортивный директор Джованни Манна уже сделал запрос по поводу хавбека "Манчестер Юнайтед" Коби Мейну (20), который высоко ценится и рассматривается как приоритетная цель на фоне кризиса в центре поля.

Среди альтернативных вариантов называются полузащитник "Удинезе" Артур Атта (23), датчанин Мортен Френдруп (24) из "Дженоа" - ему, по слухам, готов помочь с адаптацией в Неаполе партнер по сборной Расмус Хойлунд - а также хавбек "Аякса" Кеннет Тейлор (23), стоимость которого оценивается примерно в 30 млн евро.

Ожидается, что январское трансферное окно будет крайне напряженным для "Наполи", который ищет срочные решения для укрепления средней линии.

