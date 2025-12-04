"Фламенго" досрочно стал чемпионом Бразилии

"Фламенго" стал чемпионом Бразилии за тур до окончания национального первенства. На поле стадиона "Маракана" клуб из Рио-де-Жанейро в домашнем матче 37-го тура бразильской Серии А обыграл "Сеару" со счетом 1:0.

Как сообщает İdman.Biz, единственный гол на 37-й минуте встречи забил полузащитник Самуэл Лино, которому ассистировал колумбийский игрок Хорхе Карраскаль.

"Фламенго" набрал 78 очков в 37 матчах и за тур до финиша чемпионата опережает на пять очков ближайшего преследователя "Палмейрас", который в параллельной игре победил на выезде "Атлетико Минейро" со счетом 3:0.

İdman.Biz