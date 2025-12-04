4 Декабря 2025
RU

"Фламенго" досрочно стал чемпионом Бразилии

Футбол
Новости
4 Декабря 2025 13:45
26
"Фламенго" досрочно стал чемпионом Бразилии

"Фламенго" стал чемпионом Бразилии за тур до окончания национального первенства. На поле стадиона "Маракана" клуб из Рио-де-Жанейро в домашнем матче 37-го тура бразильской Серии А обыграл "Сеару" со счетом 1:0.

Как сообщает İdman.Biz, единственный гол на 37-й минуте встречи забил полузащитник Самуэл Лино, которому ассистировал колумбийский игрок Хорхе Карраскаль.

"Фламенго" набрал 78 очков в 37 матчах и за тур до финиша чемпионата опережает на пять очков ближайшего преследователя "Палмейрас", который в параллельной игре победил на выезде "Атлетико Минейро" со счетом 3:0.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Тренеры "Шамахы" и "Сумгайыта" получили дисциплинарное взыскание
14:56
Футбол

Тренеры "Шамахы" и "Сумгайыта" получили дисциплинарное взыскание

Айхан Аббасов и Саша Илич дисквалифицированы за нарушения в матчах XIII тура
Венсан Абубакар Сергену Ялчине: "Мы сделали "Бешикташ" чемпионом, теперь пусть он попробует снова"
14:42
Футбол

Венсан Абубакар Сергену Ялчине: "Мы сделали "Бешикташ" чемпионом, теперь пусть он попробует снова"

Форвард "Нефтчи" призвал бывшего тренера повторить успех
В известной компьютерной игре появится форма в память о Диогу Жоте - ВИДЕО
14:14
Футбол

В известной компьютерной игре появится форма в память о Диогу Жоте - ВИДЕО

Игроки смогут получить обновление, отдавая дань уважения талантливому футболисту и геймеру
Сложный период для Родриго - 31 матч без голов и расставание с девушкой - ФОТО
13:27
Футбол

Сложный период для Родриго - 31 матч без голов и расставание с девушкой - ФОТО

Бразильский форвард "Реала" не забивает с марта
Назим Сулейманов: "Вот уже 35 лет не могу ответить на этот вопрос" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
12:25
Футбол

Назим Сулейманов: "Вот уже 35 лет не могу ответить на этот вопрос" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Откровения легендарного азербайджанского футболиста
Диого Жота сегодня должен был бы отпраздновать свое 29-летие
12:10
Футбол

Диого Жота сегодня должен был бы отпраздновать свое 29-летие

Нападающий "Ливерпуля" погиб вместе с братом

Самое читаемое

Межконтинентальное дерби Турции: матч "Фенербахче" – "Галатасарай" может изменить сезон – ОБЗОР İDMAN.BİZ
1 Декабря 18:12
Футбол

Межконтинентальное дерби Турции: матч "Фенербахче" – "Галатасарай" может изменить сезон – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Предстоящий матч будет 404-м по счету между клубами и пока перевес на стороне подопечных Доменико Тедеско
Мадридский "Реал" разгромил "Атлетик" Бильбао - ВИДЕО
3 Декабря 23:57
Мировой футбол

Мадридский "Реал" разгромил "Атлетик" Бильбао - ВИДЕО

Команда Анчелотти уверенно взяла три очка на "Сан-Мамес"

Лука Модрич откровенно рассказал о переходе в "Реал Мадрид"
2 Декабря 10:24
Футбол

Лука Модрич откровенно рассказал о переходе в "Реал Мадрид"

Хорватский полузащитник поделился подробностями переговоров
Хидаят Гейдаров ухудшил позиции в мировом рейтинге
2 Декабря 10:54
Дзюдо

Хидаят Гейдаров ухудшил позиции в мировом рейтинге

Несмотря на неудачное выступление на недавнем турнире из серии Большого шлема в Абу-Даби, азербайджанские дзюдоисты остаются в числе лучших