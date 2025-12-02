ФИФА могут расширить полномочия VAR на ЧМ-2026

ФИФА получит особое разрешение, которое позволит VAR иметь дополнительные полномочия на ЧМ-2026 по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, высокопоставленные чиновники ФИФА настаивают на том, чтобы VAR мог вмешаться в ситуацию, если угловой был назначен неправильно.

Они также хотят, чтобы арбитры имели право просматривать вторые желтые карточки для подтверждения правильности удаления.

Чиновники организации хотели бы, чтобы решения судей на чемпионате мира были максимально точными.

Кроме того, на проходящем Кубке арабских государств тестируется новое правило, направленное на борьбу с игроками, симулирующими травмы.

На турнире в Катаре игрок, получающий медицинскую помощь в связи с травмой, должен покинуть поле на две минуты, если только игрок, допустивший фол, не был наказан желтой или красной карточкой.

