2 Декабря 2025
RU

ФИФА могут расширить полномочия VAR на ЧМ-2026

Футбол
Новости
2 Декабря 2025 15:25
20
ФИФА могут расширить полномочия VAR на ЧМ-2026

ФИФА получит особое разрешение, которое позволит VAR иметь дополнительные полномочия на ЧМ-2026 по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, высокопоставленные чиновники ФИФА настаивают на том, чтобы VAR мог вмешаться в ситуацию, если угловой был назначен неправильно.

Они также хотят, чтобы арбитры имели право просматривать вторые желтые карточки для подтверждения правильности удаления.

Чиновники организации хотели бы, чтобы решения судей на чемпионате мира были максимально точными.

Кроме того, на проходящем Кубке арабских государств тестируется новое правило, направленное на борьбу с игроками, симулирующими травмы.

На турнире в Катаре игрок, получающий медицинскую помощь в связи с травмой, должен покинуть поле на две минуты, если только игрок, допустивший фол, не был наказан желтой или красной карточкой.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Эрлинг Холанд может стать лучшим бомбардиром в истории футбола
16:08
Футбол

Эрлинг Холанд может стать лучшим бомбардиром в истории футбола

Брэдли Райт-Филлипс считает норвежца непревзойденным голеадором
Кубковые баталии в Италии и Германии – ОБЗОР İDMAN.BİZ
15:54
Футбол

Кубковые баталии в Италии и Германии – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В ряде матчей сойдутся главные фавориты обеих стран
Футболист "Габалы": "Мы можем обыграть любую команду"
15:39
Футбол

Футболист "Габалы": "Мы можем обыграть любую команду"

Фарид Искандеров отметил, что команда проявила характер и дисциплину
Матеуш Кохальски покидает "Карабах"? - КОММЕНТАРИЙ КЛУБА İDMAN.BİZ
15:10
Футбол

Матеуш Кохальски покидает "Карабах"? - КОММЕНТАРИЙ КЛУБА İDMAN.BİZ

Итальянский "Наполи" и немецкая "Боруссия Дортмунд" интересовались вратарем
Погибший перед школой в Баку молодой человек был футболистом
14:27
Футбол

Погибший перед школой в Баку молодой человек был футболистом

Юный спортсмен прекратил карьеру прошлым летом из-за проблем с сердцем
Репетиция Суперкубка Испании: “Барса” и “Реал” сыграют матчи XIX тура Ла Лиги раньше XV – ОБЗОР İDMAN.BİZ
14:12
Футбол

Репетиция Суперкубка Испании: “Барса” и “Реал” сыграют матчи XIX тура Ла Лиги раньше XV – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Каталонцы перехватили лидерство в чемпионате и попытаются нарастить преимущество

Самое читаемое

"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО
29 Ноября 21:03
Мировой футбол

"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО

Помог гол Фодена в компенсированное время
Межконтинентальное дерби Турции: матч "Фенербахче" – "Галатасарай" может изменить сезон – ОБЗОР İDMAN.BİZ
1 Декабря 18:12
Футбол

Межконтинентальное дерби Турции: матч "Фенербахче" – "Галатасарай" может изменить сезон – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Предстоящий матч будет 404-м по счету между клубами и пока перевес на стороне подопечных Доменико Тедеско
"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"
29 Ноября 23:33
Мировой футбол

"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"

В следующем туре "сороки" дома встретятся с "Тоттенхэм Хотспур"
"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО
30 Ноября 20:16
Мировой футбол

"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО

Мерсисайдцы прервали серию из трех поражений