Джастин Бибер замечен в футболке "Реала" будучи фанатом "Барселоны"

Канадский певец Джастин Бибер показал приверженность "Реал Мадриду".

Как сообщает İdman.Biz, популярный исполнитель был замечен в футболке Королевского клуба, однако сам артист является известным фанатом "Барселоны".

Фанаты певца активно обсуждают этот момент в соцсетях, отмечая, что выбор одежды, возможно, был случайным или связан с модными предпочтениями, а не с изменением футбольной симпатии.

Ранее Джастин не раз демонстрировал свою любовь к каталонскому клубу, посещая матчи и делясь кадрами с трибун в своих социальных сетях.

İdman.Biz