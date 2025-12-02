Джастин Бибер замечен в футболке "Реала" будучи фанатом "Барселоны"

Канадский певец Джастин Бибер показал приверженность "Реал Мадриду".
Как сообщает İdman.Biz, популярный исполнитель был замечен в футболке Королевского клуба, однако сам артист является известным фанатом "Барселоны".
Фанаты певца активно обсуждают этот момент в соцсетях, отмечая, что выбор одежды, возможно, был случайным или связан с модными предпочтениями, а не с изменением футбольной симпатии.
Ранее Джастин не раз демонстрировал свою любовь к каталонскому клубу, посещая матчи и делясь кадрами с трибун в своих социальных сетях.