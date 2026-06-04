4 Июня 2026
RU

Вели Гафаров: "Мы свергли действующего чемпиона Европы и хотим выиграть финал"

Национальная сборная
Новости
4 Июня 2026 12:24
28
Вели Гафаров: "Мы свергли действующего чемпиона Европы и хотим выиграть финал"

Вратарь сборной Азербайджана по мини-футболу Вели Гафаров заявил, что команда намерена завершить чемпионат Европы победой в финале.

"Это была настоящая битва. Мои братья, друзья, партнеры по команде сражались все 50 минут. Матч с Сербией действительно был боевым. Каждый футболист внес свой вклад в эту победу. Я тоже постарался помочь команде, отразив пенальти", - приводит слова Гафарова Report.

Голкипер прокомментировал полуфинальный матч против Сербии, который завершился вничью 1:1 в основное время, а в серии пенальти сборная Азербайджана победила со счетом 3:1.

"Благодарим бога за выход в финал чемпионата Европы. Еще до турнира я говорил, что мы хорошо подготовились к нашим соперникам. Мы занимаем первое место в мировом рейтинге. Нам удалось свергнуть действующего чемпиона Европы. Теперь впереди остался один решающий матч. Надеюсь, что и в финале мы добьемся хорошего результата и вернемся на Родину с победой", - отметил Гафаров.

Напомним, что сегодня в финале чемпионата Европы сборная Азербайджана встретится с командой Украины. Матч на арене "Типос" начнется в 22:30 по бакинскому времени.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Финал Евро по мини-футболу: Азербайджан идет за вторым титулом
09:28
Национальная сборная

Финал Евро по мини-футболу: Азербайджан идет за вторым титулом - ВИДЕО

Команда Эльшада Гулиева поборется с Украиной за "золото"

Эльшад Гулиев: "Хотим сыграть в финале лучше, чем сегодня"
01:05
Национальная сборная

Эльшад Гулиев: "Хотим сыграть в финале лучше, чем сегодня"

Главный тренер сборной Азербайджана прокомментировал выход команды в решающий матч турнира

Азербайджан в финале чемпионата Европы по мини-футболу
3 Июня 23:55
Национальная сборная

Азербайджан в финале чемпионата Европы по мини-футболу - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Сборная обыграла Сербию в серии пенальти и сыграет за титул с Украиной

Футболистки сборной Азербайджана встретились со школьниками в Сумгайыте
3 Июня 18:20
Национальная сборная

Футболистки сборной Азербайджана встретились со школьниками в Сумгайыте - ФОТО

Мероприятие прошло в рамках подготовки к матчу отбора чемпионата мира против Венгрии

Сборная Азербайджана U20 сыграет с Пакистаном
3 Июня 15:20
Национальная сборная

Сборная Азербайджана U20 сыграет с Пакистаном

Команда Руя Жорже продолжает подготовку к домашнему чемпионату мира

Темкин Халилзаде: "Матч с Сербией будет равен финалу"
3 Июня 14:39
Национальная сборная

Темкин Халилзаде: "Матч с Сербией будет равен финалу"

Игрок сборной Азербайджана оценил предстоящий полуфинал чемпионата Европы

Самое читаемое

УЕФА принял окончательное решение по допуску “Туран Товуза” к Лиге конференций
3 Июня 14:23
Мировой футбол

УЕФА принял окончательное решение по допуску “Туран Товуза” к Лиге конференций

Азербайджанский клуб не допущен к участию в Лиге конференций сезона-2026/2027

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в полуфинал чемпионата Европы - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
3 Июня 01:04
Национальная сборная

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в полуфинал чемпионата Европы - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

В полуфинале наша сборная встретится с командой Румынии

Азербайджан стартовал с победы и поражения на Кубке мира
1 Июня 23:12
Баскетбол

Азербайджан стартовал с победы и поражения на Кубке мира - ОБНОВЛЕНО

Команда Ратомира Делича провела второй матч на турнире в Варшаве

Азербайджан в финале чемпионата Европы по мини-футболу
3 Июня 23:55
Национальная сборная

Азербайджан в финале чемпионата Европы по мини-футболу - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Сборная обыграла Сербию в серии пенальти и сыграет за титул с Украиной