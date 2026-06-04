Вели Гафаров: "Мы свергли действующего чемпиона Европы и хотим выиграть финал"

Вратарь сборной Азербайджана по мини-футболу Вели Гафаров заявил, что команда намерена завершить чемпионат Европы победой в финале.

"Это была настоящая битва. Мои братья, друзья, партнеры по команде сражались все 50 минут. Матч с Сербией действительно был боевым. Каждый футболист внес свой вклад в эту победу. Я тоже постарался помочь команде, отразив пенальти", - приводит слова Гафарова Report.

Голкипер прокомментировал полуфинальный матч против Сербии, который завершился вничью 1:1 в основное время, а в серии пенальти сборная Азербайджана победила со счетом 3:1.

"Благодарим бога за выход в финал чемпионата Европы. Еще до турнира я говорил, что мы хорошо подготовились к нашим соперникам. Мы занимаем первое место в мировом рейтинге. Нам удалось свергнуть действующего чемпиона Европы. Теперь впереди остался один решающий матч. Надеюсь, что и в финале мы добьемся хорошего результата и вернемся на Родину с победой", - отметил Гафаров.

Напомним, что сегодня в финале чемпионата Европы сборная Азербайджана встретится с командой Украины. Матч на арене "Типос" начнется в 22:30 по бакинскому времени.