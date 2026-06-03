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Футболистки сборной Азербайджана встретились со школьниками в Сумгайыте - ФОТО

Национальная сборная
Новости
3 Июня 2026 18:20
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Футболистки сборной Азербайджана встретились со школьниками в Сумгайыте

Футболистки женской сборной Азербайджана провели встречу с учащимися школ в Сумгайыте в преддверии матча отборочного турнира чемпионата мира против Венгрии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), в мероприятии приняли участие Гюнай Исмайлова, Айтадж Шарифова, Камилла Мамедова, Эсра Манья, Перитан Боздаг и Вюсаля Сейфеддинова.

Дни автографов были организованы в средних школах №10 и №18 города Сумгайыт.

Основной целью встречи стала популяризация предстоящего матча женской сборной Азербайджана против команды Венгрии, а также знакомство школьников с национальной командой.

Футболистки пообщались с учащимися, раздали автографы и сделали памятные фотографии. Школьники пожелали игрокам успехов в предстоящем матче.

В мероприятии также приняли участие руководитель департамента женского футбола АФФА Зюмрюд Агаева, представители ассоциации, сотрудники образовательного сектора Сумгайыта и руководители учебных заведений.

Напомним, что матч Азербайджан - Венгрия в рамках отборочного турнира чемпионата мира состоится 5 июня на стадионе имени Мехди Гусейнзаде в Сумгайыте. Начало встречи - в 18:00.

İdman.Biz
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