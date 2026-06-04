Хатаи Багиров: "Постараемся максимально выполнить установку тренеров"

Игрок сборной Азербайджана по мини-футболу Хатаи Багиров поделился ожиданиями от финального матча чемпионата Европы против Украины.

"Мы наблюдаем за соперником уже два-три матча. Это очень динамичная команда, которая хорошо действует как с мячом, так и без него. Украина - хорошо подготовленный коллектив. Конечно, к этому матчу мы тоже подойдем со всей серьезностью. Постараемся максимально выполнить установки тренерского штаба", - приводит слова Багирова report.az.

Футболист также прокомментировал полуфинальную победу над Сербией в серии пенальти.

"Мы очень серьезно готовились к этой игре. Сербия была одной из сильнейших команд турнира. Матч получился очень тяжелым. Мы сделали все возможное. Мне удалось забить гол, но это не имеет большого значения. Главное было выйти в финал, и мы этого добились. Поздравляю весь наш народ и футбольную общественность", - сказал он.

По словам Багирова, сербские футболисты пытались вывести азербайджанскую команду из равновесия, однако сборная сумела сохранить концентрацию и добиться нужного результата.

Напомним, что сегодня в финале чемпионата Европы сборная Азербайджана встретится с Украиной. Матч начнется в 22:30 по бакинскому времени.