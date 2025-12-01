Футболист "Сумгайыта" забил юбилейный мяч в Мисли Премьер-Лиге - ВИДЕО

Футболист "Сумгайыта" Александр Рамалингом забил 20-й гол в Мисли Премьер-Лиге.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, юбилейный мяч нападающий забил в XIII туре.

32-летний француз отличился в выездном матче против "Шамахы". Рамалингом забивал 15 раз за "Сабаил" и пять раз за "Сумгайыт". Он достиг отметки в 20 голов в своем 47-м матче.

Отметим, что Александр стал 173-м игроком в истории турнира, забившим не менее 20 голов. По числу мячей он сравнялся с Бахтияром Солтановым, Русланом Мусаевым, Шамилем Ахмедовым, Джафаром Алиевым, Магомедом Гурбановым, Джулиусом Вобаем и Леонидом Кальфой.

