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Касильяс требует компенсацию от "Порту"

Футбол
Новости
11 Июня 2026 18:30
24
Касильяс требует компенсацию от "Порту"

Бывший вратарь сборной Испании Икер Касильяс начал судебное разбирательство с бывшим клубом "Порту", несмотря на то, что завершил карьеру несколько лет назад.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на издание AS, Касильяс подал иск против португальского клуба. Он утверждает, что перенесенный им в 2019 году инфаркт во время тренировки стал следствием чрезмерных физических нагрузок.

"Я хожу в спортзал, играю в падел, но не могу бегать. Могу пробежать только 20-50 метров - и на этом все", - заявил бывший голкипер в суде.

Касильяс требует официально признать его полностью нетрудоспособным, а также выплатить компенсацию в размере 2,5 миллиона евро (около пяти миллионов манатов). Эта сумма составляет 70% от его контракта за последний сезон.

İdman.Biz
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