Полузащитник "Зиря" прокомментировал эпизод с желтой карточкой в матче против "Кяпаза" - ВИДЕО

29 Ноября 2025 17:20
"В эпизоде, о котором идет речь, желтая карточка была показана сопернику, потому что он шел ко мне. С моей стороны проблем не было".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sportinfo.az, об этом заявил легионер "Зиря" Айрон Гомис.

Французский полузащитник прокомментировал матч XIII тура Азербайджанской Премьер-лиги, в котором его команда на выезде победила "Кяпаз" со счетом 2:0, а также инцидент с нападающим соперника Олавале Онанунга:

"В некоторых матчах судьи делают определенные уступки отдельным игрокам. Но нам первую желтую показывают сразу. Это не первый раз, такое случается в разных играх".

