Футболист "Зиря": "Все сказали, что я забил как Роналду" - ВИДЕО

Футболист "Зиря" Лерой Микельс забил красивый гол в матче XIII тура Премьер-лиги Азербайджана против "Кяпаза".
После игры он поделился впечатлениями о своем забитом мяче с teleqraf.az:
"Все сказали, что я забил как Роналду", - отметил Лерой Микельс.
