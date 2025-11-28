Казбек Туаев о кризисе в "Нефтчи": "Теперь все начинается с нуля" - ИНТЕРВЬЮ

"Теперь все начинается с нуля. Придет новый тренер, сформирует свой состав, попытается привить собственный стиль игры", - заявил легендарный футболист "Нефтчи" Казбек Туаев в интервью teleqraf.az.

В интервью 85-летний специалист рассказал о неудачном выступлении столичного клуба и об увольнении главного тренера Самира Абасова.

– Несколько дней назад Самир Абасов был уволен из "Нефтчи". Как вы считаете, чего не хватало 47-летнему специалисту?

– Как всегда, не хватало состава. Команда требует нормального, качественного подборa игроков. Президент клуба и руководство должны выделять финансирование и создавать условия для покупки сильных футболистов. Сейчас состав практически полностью изменили, но он по-прежнему ничего не показывает. Обычно во всем винят тренера.

– Руководство утверждает, что все трансферы согласовывались с Абасовым, то есть игроки выбирались им самим…

– Если руководство так говорит… В этом я немного сомневаюсь. Но посмотрите: прошло всего 13 туров. Нужно было дать команде время показать результат.

– То есть вы думаете, что если бы он остался, результат мог бы появиться?

– Конечно, я так считаю. Ведь это тот Абасов, который в последний раз сделал эту команду чемпионом Азербайджана. Но нынешний "Нефтчи" имеет более слабый состав. Почему об этом забывают?

– "Нефтчи" за 12 игр имеет три победы, шесть ничьих и три поражения. Чего не хватало?

– Это, конечно, не лучший результат. Но говорить об этом рано. Игроки еще не успели привыкнуть друг к другу, нужно дать время, чтобы наладилось взаимопонимание. Прошло всего два-три месяца. Для 12 туров это слишком короткий срок. Когда в команду приходят новые футболисты, нужно время, чтобы они начали действовать как тандем. Все это не происходит мгновенно. Если через полсезона результата нет, тогда можно предпринимать другие шаги.

– После прихода Абубакара состав "Нефтчи" все еще считается незавершенным?

– Теперь все начинается с нуля. Придет новый тренер, сформирует свой состав, попытается привить собственный стиль игры. Все начнется заново, и это будет очень сложно.

– Как вы считаете, тренер должен быть азербайджанцем или иностранцем?

– Я считаю, что во всех клубах Азербайджана должны быть местные тренеры. Раньше в России тоже приглашали иностранных специалистов, но теперь они поняли, что нужно давать шанс своим и они получают результат.

– Кто может занять эту должность?

– Среди местных тренеров - Тарлан Ахмедов, Махмуд Гурбанов… Они без работы. Даже Ариф Асадов сам может быть потенциальным главным тренером "Нефтчи". Наши кадры добивались успехов на чемпионатах Европы и мира среди юношеских команд.

– Ходят слухи о Юрии Вернидубе. Что вы думаете о его кандидатуре?

– Не буду ничего говорить. Ни один из иностранных тренеров до этого не принес результата. Нужно давать шанс нашим бывшим игрокам и тренерам, которые добились успеха, чтобы они работали и развивались. Новички в Премьер-лиге тоже приглашают иностранных специалистов. Почему так? Почему наших тренеров нет в клубах? Россияне поняли, что нужно сокращать количество легионеров и работать с местными специалистами. Так же и в Узбекистане - восемь олимпийских чемпионов на Играх-2024 в Париже, все местные. Мы тоже народ, который любит спорт. Футбол, борьба - это в нашей крови. Иностранный тренер приходит, работает один-два года и уходит. Мы это видели много раз, и это продолжается.

– Самир Абасов получил 250 тысяч манатов компенсации за уход. Как вы оцениваете это?

– В контракте должно быть все прописано. Если есть пункт о компенсации, Абасов прав. ФИФА и УЕФА имеют свои правила. Если клуб расторгает контракт, все выплаты должны быть произведены. Если тренер сам подает заявление об уходе, тогда выплаты не производятся.

– Ходят слухи, что Абасов больше не сможет работать в крупных клубах Азербайджана. Согласны?

– Почему иностранцам платят всю сумму при расставании, а нашим тренерам - нет (смеется)? Думаю, вина частично и наших тренеров. При подписании контракта нужно подробно прописывать все условия. Например, когда я работал в Тунисе, я видел контракт между клубом и игроком - 40 страниц, там все, вплоть до обучения детей. Почему у нас не так? Почему местным тренерам при расторжении контракта не платят? Это непрофессионально. Закон есть - соблюдайте его.

– Вы читали заявление клуба по поводу ухода Абасова?

– Нет, не читал. Это их внутренние детали, я не буду их комментировать. Но если тренера увольняют, обе стороны должны вести себя корректно и уважительно.

– Как вы считаете, какие проблемы создает отмена лимита на легионеров?

– Это понятно. Наших футболистов почти нет на поле. Я сам родился в селе, начинал футбол там, ездил 70-80 км на игры. Почему так? Почему наши игроки не должны играть?

– Например, команды с небольшим бюджетом, такие как "Кяпаз" и "Имишли", тоже отдают предпочтение легионерам.

– Да, а потом говорят, что "денег нет". Поэтому я не смотрю их игры. Мы - футбольная нация. У нас были великие игроки: Александр Мамедов, Алекбер Мамедов, Бонишевский, Мубариз Зейналов, Яшар Бабаев и другие. Разве они не наши? Тогда иностранных игроков не было, все свои воспитанники. Это показывает, что в стране есть таланты. Их просто нужно развивать.

İdman.Biz