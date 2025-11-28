28 Ноября 2025
Агент Эдерсона прокомментировал возможный трансфер в "Барселону"

Футбол
Новости
28 Ноября 2025 12:18
Агент Эдерсона прокомментировал возможный трансфер в "Барселону"

Полузащитник "Аталанты" Эдерсон, чей контракт с итальянским клубом действует до июня 2027 года, стал объектом обсуждения его агента Андре Кюри.

Как сообщает İdman.Biz, представитель игрока высказался о потенциальном трансфере своего клиента и его возможной адаптации к игровой системе "Барселоны".

"Эдерсон мог бы очень хорошо адаптироваться к системе "Барселоны", обладая хорошей физической формой и выносливостью. Это хорошая возможность, потому что его контракт подходит к концу. "Аталанта" не хотела его продавать, несмотря на крупные предложения. Я думаю, что они оформят трансфер зимой или летом.

"Аталанта" просила много денег – от € 60 млн до € 75 млн (112-140 млн АЗН). Он приближается к окончанию контракта, поэтому они могут снизить цену вдвое – до € 30-40 млн (примерно 56-75 млн АЗН). Но это потрясающий игрок, один из лучших по статистике в Европе на своей позиции", – приводит слова Кюри Football Italia.

В текущем сезоне Эдерсон принял участие в 12-ти матчах во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

