ФИФА наказала Роналду за красную карточку в матче с Ирландией

ФИФА объявила о дисциплинарном наказании Криштиану Роналду после красной карточки, полученной в матче V тура отбора чемпионата мира 2026 года против сборной Ирландии.

Как сообщает İdman.Biz, по решению дисциплинарного комитета португальский форвард получил дисквалификацию на три матча.

Отметим, что одна игра уже состоялась - Роналду не сыграл в последнем матче группы против Армении. Остаток наказания в размере двух матчей отложен на один год. ФИФА подчеркнула, что наказание не отменено, а лишь отложено. В случае повторного серьезного нарушения в течение пробного периода, оставшиеся два матча будут зачтены автоматически в следующем официальном матче сборной Португалии, при этом возможные дополнительные санкции остаются в силе.

Напомним, что красную карточку Роналду получил за удар локтем в спину защитнику сборной Ирландии Дара О’Ши, после чего Португалия уступила со счетом 0:2.

Этот инцидент привлек внимание СМИ и болельщиков, вызвав активные обсуждения дисциплинарной практики ФИФА в подобных ситуациях.

İdman.Biz